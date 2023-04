Inzaghi: «Non parlo di fortuna o sfortuna. Dobbiamo fare meglio»

C’è anche Inzaghi a parlare nel post partita di Inter-Fiorentina. Su Inter TV l’allenatore, sconfitto per l’ennesima volta oggi al Meazza, ha detto la sua sul match della ventottesima giornata di Serie A.

ANCORA SCONFITTO – Simone Inzaghi non vede tutto nero dopo Inter-Fiorentina: «È mancato chiaramente il cinismo per quanto fatto. Risultato che non ci soddisfa ma la squadra ha dato tutto, in questo momento non basta e dobbiamo lavorare di più tutti. Io in primis, che sono a capo di questa squadra. Per l’impegno e il sudore oggi nulla da dire. Spunti positivi? Assolutamente sì, però sappiamo che ci aspetta un mese difficile. Non sto qui a elencare le partite, le sappiamo: saranno tutte impegnative, una dopo l’altra. Dobbiamo essere bravi perché quello che stiamo facendo non sta bastando e non ci fa trovare punti. Chiaramente nel 2023 stiamo segnando meno, l’anno scorso eravamo il miglior attacco e quest’anno il secondo o terzo. Dobbiamo lavorare meglio ma non solo gli attaccanti: poco tempo fa segnavamo coi difensori e i centrocampisti. È un momento che sta coinvolgendo tutti, da ex attaccante so che ci sono questi momenti ma col lavoro devono passare. Il calcio sappiamo che è così, non mi piace parlare di fortuna o di sfortuna. Si deve lavorare di più con questo impegno, con concentrazione maggiore: la prestazione di oggi avrebbe meritato un altro risultato ma siamo qui a commentare un’altra sconfitta davanti ai nostri tifosi. Che ci hanno sostenuto dal 1′ al 90’».