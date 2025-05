Inzaghi: «Non ho parole per l’Inter! E adesso un giorno di riposo»

Inzaghi, a due anni di distanza, ha riportato l’Inter in finale di Champions League. Dopo l’epico 4-3 al Barcellona, l’allenatore ha parlato anche su Inter TV.

L’ORGOGLIO DEL TECNICO – Simone Inzaghi adesso può esultare dopo Inter-Barcellona: «Non ho parole per questi ragazzi, per battere il Bayern Monaco e il Barcellona ci vuole grande cuore. Fa enormemente piacere, poi una serata così condivisa coi nostri tifosi che ci hanno accompagnato in questi quattro anni… Sono sempre stati meravigliosi con la squadra, abbiamo vinto e abbiamo perso ma c’è sempre stata grande unione. Le ultime settimane? Dovremo essere bravi ad arrivarci nel migliore dei modi. Sappiamo che dobbiamo finire un campionato, adesso domani ho lasciato i ragazzi liberi perché era tantissimo tempo che non avevano un giorno di riposo. Poi faremo la partita di Torino, la Lazio, il Como e andremo a farci questa finale».