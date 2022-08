Inzaghi: «Non dovevamo rimettere in partita il Lecce! No problemi fisici»

Prima conferenza post partita per Inzaghi in questa stagione. Ecco come l’allenatore ha risposto in sala stampa al Via del Mare ai giornalisti presenti allo stadio per Lecce-Inter, giornata inaugurale di Serie A.

CONFERENZA INZAGHI – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi nel post partita di Lecce-Inter.

C’è stata una pausa dopo lo 0-1, in cosa bisogna intervenire?

Chiaramente c’è da migliorare la condizione, è normale che sia così: siamo al 13 agosto, tanti giocatori sono arrivati il 13 luglio e devono migliorare la propria condizione. Però più di un problema fisico penso che abbiamo fatto venticinque minuti nel migliore dei modi, poi è successo quell’episodio di Lautaro Martinez e la squadra si è innervosita credendo che fosse da espulsione. Poi l’hanno rivista e la si accetta volentieri l’ammonizione, ma dovevamo rimanere in partita: una squadra come la nostra non deve rimettere in partita il Lecce, concedere l’1-1 e dare entusiasmo a questo pubblico meraviglioso.

Come mai Darmian al posto di Dumfries? Si può dire Inter ancora un po’ lunga?

Chiaramente abbiamo lavorato parecchio in questo mese. Solo questa settimana i carichi si sono alleggeriti. Darmian e Dumfries era un ballottaggio che mi portavo, come detto ieri in conferenza. Penso che abbiano fatto bene tutti e due: Darmian bene per sessanta minuti con l’assist dell’1-1, Dumfries quando è entrato è stato devastante.

Si aspettava così rognosa questa partita?

Assolutamente sì, perché è una squadra che gioca assieme da diverso tempo con un allenatore bravo che ha vinto una Serie B difficilissima. Sapevamo della difficoltà, eravamo stati bravissimi a fare gol subito e quello da analizzare e da rivedere da parte dei miei sarà il non aver chiuso la partita e averla vinta al 94′. Una squadra forte e organizzata come la nostra doveva chiuderla prima.