Inzaghi: «Non bene anche sul rigore! Inter, non si danno meriti»

Prima conferenza del 2024 per Inzaghi, al termine di Inter-Verona. Dalla sala stampa del Meazza l’allenatore è intervenuto a margine dell’ultimo impegno del girone d’andata di Serie A.

CONFERENZA INZAGHI – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi nel post partita di Inter-Verona.

Che suggerimento per Arnautovic?

Un attaccante deve preoccuparsi quando non si crea le occasioni. Mi è capitato di sbagliarne ma se non me ne capitavano ero più preoccupato.

Quanto ha inciso lo stato del terreno di gioco?

Non è solo un problema di San Siro, ma tantissimi campi. Siamo stati all’Olimpico e a Genova, gli ultimi periodi non ci sono campi buoni. Guardavo la partita del Milan l’altro giorno e ho chiamato subito Marotta: è penalizzante per l’Inter, il Milan e tutte le squadre che vengono qui a giocare. Purtroppo è dall’Udinese così, a settembre-ottobre è buono ma poi penalizza. Quando si trovano campi così si deve prestare più attenzione a tutto: qualcosa bisogna fare.

Cosa non ha funzionato nelle marcature?

Avevamo fatto in campo quanto preparato, sbagliando qualche rifinitura che ci avrebbe permesso di fare qualche altro gol. La fase di non possesso non bene: dovevamo essere più compatti, ne ho parlato coi ragazzi. Bisognava prendere più campo e aggredirli, dovevamo fare meglio: da una partita sofferta come Genova e oggi si possono trarre giuste conclusioni da giuste analisi.

Inzaghi, sul rigore ha guardato?

Sì e dovevamo essere più bravi anche in quella occasione, andando a prendere la respinta sul palo. Non doveva arrivare Folorunsho ma un altro giocatore, stando attenti perché se entri prima fanno ripetere il rigore. Anche questo ci servirà.

L’Inter sente la pressione della Juventus come ha detto Acerbi?

Non ho parlato con lui. I 48 punti abbiamo lavorato tanto per farli, abbiamo preparato le partite con questi ragazzi straordinari. Si dà per scontato che vinca l’Inter ma non è così: ci sono squadre attaccate. L’anno scorso col Napoli a 50 c’era il Milan a 38: non è così scontato, così come non è scontato sostituire giocatori indispensabili. Il pensiero di Francesco è che non si danno i giusti meriti.