Inzaghi: «Non mi andava di fare cambi, concesso zero al Napoli»

Simone Inzaghi ha commentato il pareggio tra Inter e Napoli a San Siro. Il tecnico nerazzurro ha spiegato anche i cambi solamente a 10′ dalla fine.

GRANDE PRESTAZIONE – Su Radio Rai, come Antonio Conte, anche Simone Inzaghi ha commentato il pari tra Inter e Napoli: «Fatti i complimenti ai ragazzi, fatta grandissima partita contro una squadra organizzata e forte. Non era facile recuperare dopo il gol su palla inattiva, però siamo rimasti concentrati, abbiamo raggiunto il pari e nella ripresa abbiamo avuto chance per vincere la partita, concedendo zero al Napoli. Non mi andava nemmeno di fare cambi perché la squadra stava bene fisicamente anche se 72 ore fa avevamo incontrato una squadra che si chiama Arsenal. Il risultato non è soddisfacente per quello che ha prodotto la squadra, ma considerando lo sforzo anche di mercoledì, è stata una grande Inter».