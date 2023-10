Inzaghi: «Non accetto questo pari, sono arrabbiato! Mai riaprirla»

Inzaghi ha parlato su Dazn dopo Inter-Bologna, match terminato 2-2. I nerazzurri si sono fatti rimontare, il commento del tecnico nerazzurro

ARRABBIATO − Inzaghi non accetta il pari: «Sono arrabbiato come lo sono tutti i giocatori. Seconda volta in vantaggio che non vinciamo una partita su disattenzioni che non dobbiamo commettere. Prestazione: nel primo tempo potevamo fare più gol, nella ripresa dopo il gol è stato un monologo. Ma mettiamo imprecisioni in ottime partite, questo non va bene. Dopo otto partite chiaramente un’altra classifica e un’altra marcia rispetto all’anno scorso, sono arrabbiato per oggi e accetto difficilmente questo pareggio. Serve una concentrazione sempre alta, non dovevamo far riaprire il match. Sul gol del pari potevamo tenere meglio il campo e tenere bene le posizioni. Dopo le nazionali rivedremo tutto perché sono punti sanguinosi persi che non vanno bene. Dopo il 2-2 abbiamo creato tantissimo, ricordo quelle di Lautaro, Sanchez. Al di là di quello, quando sei sul 2-0 una squadra esperta come la nostra non deve riaprire le partite. Se la riaprono è chiaramente per un loro eurogol, ma non per una disattenzione nostra. Thuram? Sostituto per scelta tecnica. Milan in testa? Il nostro umore deve impattare su questa partita, noi siamo padroni del nostro destino. Dobbiamo lavorare su noi stessi. Lautaro bravissimo sul, sul calcio d’angolo bisognava essere più attenti tutti. Cercheremo dopo la sosta di prepararci al meglio.».