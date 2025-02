Inzaghi: «No proclami, lavoro fatto non basta! Spiego i tre cambi»

Inzaghi è stato intercettato all’Allianz Stadium, dove è da poco terminata Juventus-Inter, partita valevole per la venticinquesima giornata di campionato vinta dai bianconeri grazie al gol di Conceicao. Di seguito la sua analisi a caldo, affidata a DAZN

NO PROCLAMI – Simone Inzaghi ha parlato così dopo il triplice fischio di Juventus-Inter: «Sicuramente c’è delusione e grande rammarico, ma i ragazzi hanno fatto una grande gara di organizzazione, di coraggio e occasioni create. Dovevamo essere più bravi a finalizzare e fare gol, il secondo tempo non è stato approcciato come il primo. Poi quando ci eravamo riassestati creando qualcosa è arrivato il gol di Conceicao che ovviamente ci penalizza. Non dobbiamo fare proclami e lavorare di più perché quello che stiamo facendo non basta».

CAMBI E NON SOLO – Inzaghi prosegue spiegando il triplo cambio avvenuto intorno al 60′: «I tre cambi al 62′? Nel secondo tempo non stavamo facendo come nel primo, sapevamo che la Juventus sarebbe cresciuta, è venuta più coraggiosa nel secondo tempo. Secondo me nel momento del gol ci eravamo aggiustati, abbiamo preso poi l’1-0 che in quel momento non era nell’aria. Stasera è stata tutt’altra partita rispetto a Firenze, dobbiamo cambiare marcia e lavorare, soprattutto negli scontri diretti. Abbiamo sbagliato un paio di volte l’ultima occasione ma abbiamo creato occasioni che in 9 anni che vengo qui tra Lazio e Inter non era mai successo. Stiamo parlando di una sconfitta che ci fa male e che dovrà farci lavorare di più e meglio perché ci tenevamo molto. Siamo ancora tutte lì ma dobbiamo cambiare ritmo, soprattutto in determinate partite. Napoli-Inter? Sarà una partita importante ma prima abbiamo Genoa e Lazio. Poi tra 15 giorni ci sarà uno scontro diretto importante e cercheremo di fare meglio di quanto fatto stasera».