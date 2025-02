Inzaghi: «Napoli? Vedremo chi ci sarà. Valuteremo Darmian»

Simone Inzaghi, intervenuto con RDS TV, ha parlato al termine della vittoria contro la Lazio ai quarti di finale di Coppa Italia.

PIACERE – Simone Inzaghi, a margine della vittoria contro la Lazio, ha parlato in zona mista in collegamento con RDS TV, la radio ufficiale della Serie A. Queste le parole di Simone Inzaghi prima di entrare in conferenza stampa: «Arnautovic? Una volta mossa la palla, doveva andare lì, avevamo due giocatori in marcatura. L’ho chiamato per metterlo in quella posizione, ma stava andando da solo. I ragazzi sono stati bravi, abbiamo tre giocatori fuori nel settore dei quinti. Darmian ha avuto un problema alla coscia che valuteremo nei prossimi giorni. Tre competizioni? È motivo di grande orgoglio, siamo contenti di questo. Rientri per Napoli? Credo che quelli che non c’erano oggi non ci saranno nemmeno contro il Napoli».