Inzaghi: «Monza-Inter da sbloccare nel primo tempo! Occasioni non sfruttate»

Inzaghi dopo Monza-Inter terminata sul punteggio di 1-1, in un’intervista realizzata su Inter TV ha analizzato il pareggio della quarta giornata di Serie A.

L’ANALISI – Simone Inzaghi è rammaricato dopo il pareggio maturato in casa del Monza: «Nel primo tempo abbiamo avuto un buon approccio e in quel caso dobbiamo essere bravi ad andare in vantaggio perché altrimenti poi il Monza si difende bene come in realtà ha fatto. Nel secondo tempo abbiamo giocato con tre attaccanti e abbiamo preso gol da Dany Mota. C’è delusione perché volevamo la vittoria, però andiamo avanti e continuiamo a lavorare, non abbiamo sfruttato due occasioni nel primo tempo e nel secondo tempo con Frattesi dopo il pareggio di Dumfries. Dovevamo far gol prima. Mancavano dieci minuti più recupero, ma il peccato è aver chiuso il primo tempo in pareggio. La condizione fisica ha influito? Siamo abituati, non è semplice però qualche giocatore è rimasto, altri sono riusciti a tornare prima. Avevamo un problemino con gli attaccanti perché 4 su 5 erano in Nazionale».

PRIMA VOLTA – Simone Inzaghi poi ha parlato in particolare di Piotr Zielinski, che ha fatto il suo esordio assoluto: «Mi è piaciuto, fino a quando non ci siamo messi con i tre attaccanti ha fatto la mezzala facendo quello che mi aspetto. Lo conosciamo, lo abbiamo voluto e ci darà soddisfazioni perché è un ragazzo che si è inserito molto bene e vuole aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi».