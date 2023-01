Inzaghi: «Molto soddisfatto di tutti! Partita che ci dà grande fiducia»

Inzaghi è molto soddisfatto per la vittoria e la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia. Dopo l’1-0 all’Atalanta l’allenatore, su Inter TV, ha elogiato l’atteggiamento.

IL COMMENTO DEL TECNICO – Simone Inzaghi è contento per la prestazione in Inter-Atalanta 1-0: «Abbiamo fatto una grande gara, dal 1′ al 95′, di organizzazione e aggressività. Molto bene, sono molto soddisfatto per questa semifinale e per come ho visto la squadra in campo. Il derby? Sappiamo cosa ci aspetta domenica. Avevamo questa partita prima e l’abbiamo fatta nel migliore dei modi, adesso dobbiamo ricaricarci per arrivare al derby in maniera giusta. Sono molto soddisfatto di tutti, chi ha cominciato e chi è subentrato molto bene. Partita che ci dà grande fiducia e una semifinale che volevamo a tutti i costi. Siamo ancora in corsa in tutti i fronti, è motivo di grande orgoglio».