Inzaghi: «Molto arrabbiato, volevo fare più cambi! Attacco? Preoccupa altro»

Conferenza per Inzaghi al termine di Inter-Sassuolo. Il tecnico ha risposto in sala stampa alle domande dei giornalisti presenti al Meazza: ecco le sue dichiarazioni sulla partita odierna.

CONFERENZA INZAGHI – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi nel post partita di Inter-Sassuolo.

Dopo il derby la cosa più importante era stata l’approccio alla partita con la Roma. Oggi la sensazione è che non ci sia stato.

Sì, penso di sì. Sapevamo di affrontare una squadra tecnica, di qualità e di ripartenze, che aveva già vinto in dei campi difficilissimi. Sono arrabbiato per l’approccio della squadra che doveva essere diverso, poi dopo lo 0-2 abbiamo avuto una grandissima reazione. Avremmo meritato un gol, poi non si sa sotto la nostra Curva con la spinta.

Preoccupato per certe prestazioni dei singoli?

No, penso di no. Ero arrabbiato a fine primo tempo, ho cercato la scossa con un paio di cambi ma ne avrei voluti fare un paio di più. Dobbiamo essere bravi ad analizzare coi ragazzi e capire il perché: mercoledì abbiamo fatto una grande partita ma oggi era importante. Questo campionato è difficile per tutti, adesso vediamo come andrà a finire.

Per Inzaghi la squadra ha capito che deve cogliere certi risultati?

Sapevamo che il Sassuolo non era la squadra migliore da affrontare dopo mercoledì. Avevamo defezioni importanti ma niente alibi, questa partita dovevamo iniziarla in altro modo. Poi, per quanto riguarda la reazione nella ripresa, non devo dire nulla.

Lautaro Martinez meno attento del solito?

Io penso che gli attaccanti vivono di momenti. C’è stato un momento alla Lazio con Immobile, pure mio fratello indietro nei tempi. Un attaccante si deve preoccupare se non ha occasioni, lui le ha avute ma deve preoccupare due partite senza gol. Dobbiamo lasciare alle spalle questo inciampo e venerdì organizzare una grande partita alla riprea.