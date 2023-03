Inzaghi: «Molto arrabbiati, stanotte non si dorme. Manca cattiveria»

Inzaghi è l’unico tesserato dell’Inter che parla al termine dell’inaccettabile sconfitta contro lo Spezia. Dal Picco l’allenatore prova a dare spiegazioni su quanto avvenuto.



ASSURDO – Simone Inzaghi parla al termine di Spezia-Inter su Inter TV: «Purtroppo il calcio è questo. Chiaramente per quello che abbiamo fatto dovevamo avere un altro risultato: siamo molto arrabbiati, sarà una notte dove non si dormirà. Ma domani dobbiamo ripartire, perché abbiamo un ottavo di finale da giocare. Chiaramente dovevamo avere quel pizzico di cattiveria, dovevamo essere più determinati a cercare il gol. Il primo tempo non doveva finire 0-0, poi sappiamo che queste partite viaggiano sempre in equilibrio. Abbiamo preso due ripartenze e una volta pareggiato abbiamo subito preso il calcio di rigore. Il Porto? Un ottavo di finale di ritorno, una gara senz’altro impegnativa. Abbiamo una grande occasione per riscattarci, un passaggio ai quarti che non sarà semplice perché troviamo una squadra di qualità».