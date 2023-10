Inzaghi: «Mkhitaryan seconda punta? Una situazione. Non era facile»

Inzaghi ritrova la vittoria dopo il Bologna, nello 0-3 di questo pomeriggio a Torino. Dall’Olimpico l’allenatore affida il suo giudizio a Inter TV.

IL COMMENTO DEL TECNICO – Simone Inzaghi può sorridere dopo Torino-Inter: «Solidità difensiva? È importantissima. Lo sapevamo, ne avevo parlato alla vigilia: i ragazzi si sono sacrificati, abbiamo rischiato su un colpo di testa nel primo tempo e molto altro. Abbiamo vinto una partita molto importante per il nostro prosieguo. Henrikh Mkhitaryan seconda punta al posto di Lautaro Martinez si può rivedere? Assolutamente, è una situazione. Adesso davanti siamo in emergenza e posso attuarla di partita in partita. Dopo la sosta il Torino non è semplicissimo, abbiamo trovato una squadra in salute e abbiamo tenuto molto bene. Sono soddisfatto della prova dei ragazzi. I cambi? Devono essere sempre così. Ho la fortuna di poterli fare, in tutti questi anni ho sempre dimostrato che le rotazioni sono un valore aggiunto per noi. Devono esserlo da qui alla fine».