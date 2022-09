Inzaghi: «Mkhitaryan e Bastoni fuori perché ammoniti e per scossa Inter»

Simone Inzaghi ha parlato dopo Udinese-Inter, gara terminata da pochi minuti alla Dacia Arena. Le sue parole a Sky Sport. Il tecnico ha provato a spiegare la sconfitta della Dacia Arena

PROBLEMA − Inzaghi spiega alcune mosse della gara: «Cambio al 30′? Erano ammoniti e l’Udinese vinceva tutte le seconde palle. Magari con una scossa l’Inter poteva riprendersi. Hanno pagato Mkhitaryan e Bastoni ma potevano pagare tutti. Non riusciamo a dare continuità. Venivamo da due vittorie, sono tre trasferte consecutive che andiamo in vantaggio e prendiamo tre gol. Io sono il responsabile e dobbiamo valutare la situazione per migliorare. Sconfitta che fa male. Nove gol nelle ultime tre trasferte, lo scorso anno li abbiamo presi in un girone intero. Serve maggior attenzione e determinazione. Hai la fortuna di andare in vantaggio, non puoi fare un primo tempo così. Nella ripresa dovevamo entrare meglio ma se concedi 9-10 calci d’angolo, ci sta che poi ti fanno gol».

NO STRASCICHI − Inzaghi prova a spiegare la sconfitta: «Strascichi dello scorso anno non ne vedo. Abbiamo fatto una stagione positiva, normale che quando perdi 3 gare su 7 tutti si fanno delle domande. La prestazione di oggi ci lascia perplessi, io sono il responsabile e devo farne il punto. Oggi è mancata la determinazione perché una squadra in salute come l’Udinese ti punisce. C’è un concorso di colpe, non voglio fermarmi a guardare solo i centrocampisti. Oggi errori individuali e collettivi. Ci sono tanti piccoli errori che ti fanno fare tre sconfitte e non ce lo possiamo permettere. Dopo la sosta? Ritrovare qualche certezza, speriamo non ci siano problemi con i giocatori in Nazionale. Rimaniamo in 6 e con tanti Primavera. Aspetterò tutti gli altri per analizzare meglio la situazione».