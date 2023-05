Inzaghi: «Milan-Inter, serviranno due ingredienti! Recuperi…»

Inzaghi in un’intervista su Prime Video in vista di Milan-Inter ha presentato la sfida analizzando tutti gli aspetti importanti considerando l’importanza della semifinale di Champions League.

EURODERBY – Simone Inzaghi ha parlato così del derby di Milano in Champions League: «Milan-Inter sarà il derby. Sappiamo l’importanza che ha per la nostra società e per i nostri tifosi. Conosciamo bene il Milan in questi venti mesi, sono addirittura sette. Ci vorranno due ingredienti: il cuore e la testa. Il primo non mancherà, mentre la seconda sarà importantissima perché la partita si giocherà in 180 minuti. Abbondanza? Servirà valutare bene la condizione di tutti. A centrocampo e in attacco ho la possibilità di scegliere. Gosens non so ancora se sarà disponibile, ma spero di recuperare anche D’Ambrosio. Leao? Lui è fortissimo, prenderemo qualche accorgimento ma sicuramente non cambierà la nostra strategia. Critiche? Sto facendo il massimo per il bene dell’Inter, quindi sono molto sereno. Anche i miei giocatori non mollano un centimetro».