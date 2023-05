Inzaghi: «Milan-Inter, è IL derby. Leao? Non stravolge i nostri piani»

Simone Inzaghi, alla vigilia di Milan-Inter, ha parlato a SportMediaset: il tecnico sa bene l’importanza di questa gara di Champions League. Il suo pensiero anche su ciò che comporterà avere o non avere Rafael Leao tra gli avversari in campo (vedi articolo).

IL DERBY − A SportMediaset, alla vigilia del Derby di Champions League tra Milan e Inter, ha parlato il tecnico della squadra nerazzurra. Le parole di Simone Inzaghi: «Non è un derby, ma Il Derby della storia centenaria di questi due club. Sappiamo l’importanza che rappresenta per tutti: per noi stessi, per la nostra società, per i nostri tifosi. Dovremmo fare un grandissimo Derby. Per quanto riguarda Rafael Leao sappiamo la sua importanza e le sue qualità, ma che ci sia e non ci sia non stravolge il nostro piano partita».