Inzaghi: «Milan ha meritato. Perse due partite in tre giorni, ma reagiremo!»

Inzaghi dopo la sconfitta dell’Inter maturata a San Siro contro il Milan, in un’intervista su Inter TV ha provato ad analizzare con grande amarezza la partita di oggi.

CROLLO IN CASA – Simone Inzaghi dopo la partita persa dall’Inter a San Siro ha parlato così: «Potevamo riaprire la partita con de Vrij, Maignan però ha fatto una bellissima partita. Complimenti al Milan che ha meritato la finale, noi andiamo avanti nel nostro percorso. Questa è una sconfitta che fa male in una semifinale e in un derby. Analizzeremo come abbiamo sempre fatto e cercheremo di fare meglio».

Inter, obiettivo oggi azzerare e ripartire

TUTTO IN POCO TEMPO – Inzaghi indica la strada giusta per provare a rialzarsi, lavorando e analizzando quanto successo negli ultimi tre giorni: «Sarà importantissimo azzerare tutto. È la prima volta che perdiamo due volte in tre giorni in un anno, una squadra forte e matura dovrà reagire e ci riusciremo».