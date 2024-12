Inzaghi miglior allenatore in Serie A: «Sto benissimo all’Inter. Voglio rimanere!»

Simone Inzaghi è stato premiato come allenatore dell’anno. Queste le dichiarazioni da lui rilasciate al Gran Galà del Calcio del 2024.

IL COMMENTO – «Mi fa molto piacere essere premiato. Il premio voglio condividerlo innanzitutto con i calciatori e poi con la società che mi ha messo a disposizione tutto quanto necessario. Abbiamo degli strumenti al di là delle conoscenze di tutti noi allenatori, cerchiamo di parlarci perché le partite sono tante e non è semplice. Ci adeguiamo. Ieri sera è stata una serata difficile, il mondo del calcio ha fatto una grande figura. Siamo una comunità, vedere tutti stringersi attorno a Bove è stato un bel momento. Io penso che ognuno abbia il proprio percorso, io mi sento molto apprezzato dalla mia società, dai miei ragazzi e dai miei tifosi. La Lazio è stata la mia vita per più di 20 anni, ora sto benissimo all’Inter da quattro anni e spero di rimanere a lungo. Noi allenatori siamo sempre giudicati. Abbiamo un mestiere non semplice. Ogni giorno dobbiamo prendere tantissime decisioni, non è mai semplice ma lo facciamo per il bene nostro e della società. Da piccolino c’è una fotografia, io avevo 4 anni e mio fratello 8, in cui io leggevo già di calcio allora».