Inzaghi: «Mi tengo una cosa. Ma dovevamo essere bravi oggi»

Inzaghi è tornato a parlare dopo una partita di Serie A, visto che otto giorni fa a Napoli era squalificato. Queste le sue dichiarazioni a Inter TV a margine della gara contro il Sassuolo di oggi.

IL COMMENTO DEL TECNICO – Simone Inzaghi parla di Inter-Sassuolo: «Io penso che nel secondo tempo abbiamo creato tantissimo, purtroppo non siamo riusciti a riaprirla. Ci avrebbe dato tanta spinta col nostro pubblico che anche oggi ci ha trascinato, fare gol sotto la curva sarebbe stato diverso. Almeno un gol l’avremmo meritato. Mi porto dietro che sapevamo di avere una partita difficile. Abbiamo sbagliato completamente l’approccio ed è quello che non va di stasera: il Sassuolo è bravo nelle ripartenze, non siamo stati bravi all’inizio. Dovevamo essere più bravi. Il Genoa? Adesso dobbiamo cercare di trovare energie fisiche e mentali, perché siamo in pochi punti. Sarà un campionato aperto, vedremo queste tredici giornate. Io penso che la gente abbia visto che i ragazzi hanno provato a mettere tutto quello che avevamo. Nel secondo tempo abbiamo messo tutto, magari anche in modo disordinato. L’abbraccio dei tifosi nonostante la sconfitta ci deve dare forza: ora saranno tutte finali».