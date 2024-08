Inzaghi: «Messo del nostro sui gol concessi! Bene le tre punte»

Genoa-Inter è terminata da qualche minuto e Inzaghi sta proseguendo il giro delle varie televisioni per il suo post partita. Nell’intervista con Inter TV, l’allenatore ha analizzato quanto si è visto al Ferraris.

IL COMMENTO DEL TECNICO – Simone Inzaghi dopo il brutto finale Genoa-Inter: «Le difficoltà le sapevamo, qui a Marassi non è mai semplice. Secondo me abbiamo fatto un buon primo tempo dove abbiamo preso un gol fortuito, poi siamo stati bravi a rimanere attenti e trovare il pareggio. Quindi il salvataggio sulla linea di Milan Badelj. Nella ripresa magari non benissimo, dovevamo essere più lucidi ma per quanto riguarda l’impegno non posso dire nulla ai ragazzi: ci hanno messo tutto l’impegno, chi è subentrato e chi ha giocato dall’inizio».

Le parole di Inzaghi nel post partita di Genoa-Inter

TESTO – Inzaghi prosegue: «Bisogna lavorare tutti insieme. Chiaramente sappiamo che è il 17 agosto, è da otto giorni che siamo tutti insieme. Come detto un po’ di lucidità è mancata, perché se andiamo a vedere al Genoa oltre un tiro di Badelj non abbiamo concesso nulla. Però abbiamo concesso due gol fortuiti, dove ci abbiamo messo del nostro. Mehdi Taremi e le tre punte? Stanno bene insieme. Hanno lavorato bene quando erano in campo, chiaramente si può fare dall’inizio o a partita in corso come è successo oggi. I ragazzi sono stati bravi, Taremi si è inserito nel migliore dei modi. Ha avuto un piccolo contrattempo ma si sta inserendo bene. Abbiamo bisogno dei gol di tutti gli attaccanti, dei centrocampisti e dei difensori. L’anno scorso ne abbiamo fatti tanti e quest’anno dobbiamo limare le disattenzioni che ci sono costate due punti importanti».