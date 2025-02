Inzaghi: «Martinez futuro dell’Inter! Infortunio Frattesi, oltre Correa»

Inzaghi in sala stampa al termine di Inter-Genoa 1-0. In conferenza, l’allenatore evidenzia quanto sia fondamentale la vittoria di questa sera al Meazza.

CONFERENZA STAMPA INZAGHI POST PARTITA INTER-GENOA

Come valuta questa vittoria?

Complimenti ai ragazzi, hanno fatto una grande gara contro un avversario di valore. Non è una novità: bastava vedere le partite del Genoa. Abbiamo approcciato bene, poi sono cresciuti loro perché il Genoa sa giocare bene. Siamo stati bravi a rimanere lucidi e non innervosirci, trovando un gol meritato. Prima c’era stato l’ennesimo incrocio dei pali clamoroso, ma tutte queste sono partite difficili. Lo sapevamo, ci siamo messi alle spalle una brutta sconfitta che ci ha fatto male. Ma sono molto contento: avrei fatto i complimenti alla squadra anche senza vittorie. Si dimentica, ma siamo a 43 partite – che in genere si fanno in una stagione – al 22 febbraio.

Un giudizio sulla partita di Josep Martinez?

È stato bravissimo Josep. L’abbiamo voluto e scelto, c’era la possibilità di prendere altri portieri e insieme al presidente e al direttore abbiamo scelto lui. Sa di essere il futuro dell’Inter, ha lavorato in silenzio: un grande professionista, giusto si sia meritato una serata così. Ma non avevo dubbi su quello: aveva giocato benissimo la partita con l’Udinese in Coppa Italia. Deve continuare così come sta facendo negli allenamenti, poi le partite sono una conseguenza.

Thuram recupera per Napoli? Come approcciare la Coppa Italia?

Lo sappiamo, martedì è un quarto di finale importante in casa nostra contro una squadra che conosciamo molto bene. Gli daremo grande importanza come abbiamo sempre fatto, la prepareremo nel migliore dei modi. La Lazio è nella nostra stessa condizione, ha fatto il girone di Europa League e abbiamo le stesse partite identiche che sono tantissimi. Per quanto riguarda gli infortunati vediamo, anche Frattesi aveva un piccolo problema e non poteva darci una mano. Correa aveva una distorsione al ginocchio, gli altri sono entrati e cercheremo di fare nel migliore dei modi.

Per Inzaghi il gol di Lautaro Martinez può essere la svolta per l’Inter?

È quello che ci auguriamo. È il nostro capitano, ci dà una spinta. Ma come lui tutti gli attaccanti, che stanno facendo bene e devono continuare.