Inzaghi: «Mancano ancora partite, in rincorsa. Speriamo per Barella»

Per Inzaghi conferenza stampa alla Dacia Arena dopo Udinese-Inter. Questo il commento con i giornalisti presenti a Udine sulla partita della quartultima giornata di Serie A.



CONFERENZA INZAGHI – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi nel post partita di Udinese-Inter.

Siete ancora lì: tutto può ancora succedere?

Sì, è un campionato che sta andando in questa direzione. Oggi chiaramente abbiamo fatto una grande gara di personalità e carattere, perché l’abbiamo cominciata con cinque punti in meno contro una squadra fisica e forte come l’Udinese. La squadra ha messo in campo grandissimo carattere, abbiamo meritato di vincere una partita importante. Sappiamo che siamo di rincorsa, mancano ancora tre partite di campionato più una finale da giocare.

Come sta Barella?

Sembrerebbe, da quanto dicono i medici, una forte contusione. Adesso speriamo, incrociamo le dita: sappiamo Nicolò quanto è importante per noi. Aspettiamo notizie, però sembrerebbero abbastanza confortanti.

Adesso si può ribaltare tutto, perché voi giocate venerdì in anticipo e potrebbe esserci pressione sul Milan che ha già avuto due volte la “fatal” Verona.

Bisogna vedere: mancano ancora tre partite e nove punti. Questa volta siamo andati noi in campo a -5 contro un avversario fisico e in salute come l’Udinese, però ho la fortuna di avere un grande gruppo che da quando l’ho preso l’8 luglio mi sta dando delle soddisfazioni.

Inzaghi, come gestirà adesso la fase offensiva?

Io li ho alternati tutto l’anno. Purtroppo solo in quest’ultimo mese ce li ho avuti tutti e quattro a disposizione, più Caicedo che è rientrato dopo una settimana fermo. Durante l’anno non è stato così, devo cercare le partite congeniali per ognuno di loro.