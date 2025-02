Inzaghi: «Fa male e servirà da lezione, c’erano state delle avvisaglie»

Inzaghi ha molte colpe sulla sconfitta per 3-0 dell’Inter contro la Fiorentina di stasera, perché per l’ennesima volta non è riuscito a gestire un recupero. Le sue parole su Inter TV.

IL COMMENTO DEL TECNICO – Simone Inzaghi è inevitabilmente furioso per aver perso 3-0 in Fiorentina-Inter: «Diciamo che abbiamo sbagliato completamente la gara. La Fiorentina ha vinto meritatamente perché ha messo in campo corsa, intensità e determinazione, cosa che noi non abbiamo fatto. Bisogna essere lucidi nell’analizzare questa sconfitta, perché per come è arrivata ci ha fatto molto male. Sapevamo che avrebbero fatto questo tipo di partita la Fiorentina, purtroppo nel primo tempo non abbiamo fatto del nostro meglio. C’erano state avvisaglie, ma purtroppo nel secondo tempo abbiamo fatto ancora peggio».

Inzaghi molto negativo sulla sconfitta dell’Inter con la Fiorentina

MANIFESTA INFERIORITÀ – Inzaghi parla di cosa hanno avuto in più gli avversari: «Chiaramente si è sbagliata la partita. Abbiamo trovato una squadra che ha messo in campo qualcosa in più rispetto a noi, bisogna fare i complimenti a loro. Ci servirà da lezione, non bisogna cercare colpevoli o altro ma analizzare e ripartire nel migliore dei modi. Lunedì di nuovo lo stesso avversario? Abbiamo subito la possibilità di rifarci, in questi tre giorni e mezzo che mancano cercheremo di preparare un altro tipo di partita e mettere in campo le situazioni che abbiamo sempre messo».