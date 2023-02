Inzaghi: «Lukaku? Sappiamo quello che ha passato! Bravi nei due tempi»

Inzaghi si è espresso a Inter TV nel post partita del match contro il Porto, l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Ecco le sue considerazioni sul primo round di stasera.

IL COMMENTO DEL TECNICO – Simone Inzaghi dà un giudizio su Inter-Porto: «Vittoria importante, contro una squadra che si è dimostrata fisica e tecnica. È una vittoria ancora più bella, sappiamo che abbiamo vinto il primo round e che fra venti giorni dobbiamo andare a Porto a fare un’altra grande partita. Secondo me abbiamo fatto due ottimi tempi: già nel primo abbiamo avuto la palla di Lautaro Martinez e la gran parata del loro portiere per andare in vantaggio. Nel secondo tempo siamo stati bravi con Milan Skriniar e André Onana nella loro occasione, poi abbiamo fatto gol. Il ritorno? Troveremo una squadra che abbiamo visto, che conosciamo e che non a caso arriva in fondo in tutte le competizioni. Andremo a fare la nostra partita. Romelu Lukaku? Sappiamo quello che ci può dare, è un grande valore aggiunto per noi. Sappiamo quello che ha passato, adesso è tornato nel migliore dei modi: sta lavorando tanto e bene».