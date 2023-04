Inzaghi: «Lukaku? Ritrovato bene. Con altro risultato e gol eccezionale»

Inzaghi ha appena completato la conferenza stampa post partita di Inter-Fiorentina. Queste le dichiarazioni dell’allenatore in sala stampa dopo la sconfitta nella ventottesima giornata di Serie A.

CONFERENZA INZAGHI – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi nel post partita di Inter-Fiorentina.

Cosa preoccupa di più in questo momento?

Sono tre partite di campionato che non segniamo, non c’era mai successo. Chiaramente quello che stiamo facendo in questo momento non basta, perché è un risultato che non ci soddisfa. Abbiamo perso due partite in casa davanti ai nostri tifosi, che ci hanno sempre sostenuto. Chiaramente il risultato che meritavamo è un altro, ma dobbiamo essere più lucidi e cattivi. Questo aspetto non riguarda solo gli attaccanti, ma tutta la squadra: si è creato tantissimo, perdere 0-1 questa partita ci fa molto male.

Come sta vedendo Lukaku? Forse è anche condizionato dalle dichiarazioni sul suo futuro.

Questo bisognerebbe chiederlo a lui. Io l’ho trovato dopo le nazionali bene fisicamente, oggi chiaramente si è influenzati dai gol che ha sbagliato. Probabilmente con un altro risultato e due gol staremmo parlando di un Romelu eccezionale. Per quanto riguarda il mercato non ho idea, ma io vedo un giocatore recuperato che lavora bene e ha ottimi dati fisici. Oggi, con delle finalizzazioni diverse, si starebbe parlando di un’altra prestazione di Lukaku e dell’Inter.

Inzaghi, lei che è stato attaccante come spiega questa mancanza di cattiveria?

Dobbiamo lavorare di più e meglio, io in primis che sono allenatore. Sono stato attaccante, ci sono i momenti: a volte uno tocca un pallone e fa gol, adesso non stiamo finalizzando. L’anno scorso eravamo il miglior attacco, quest’anno siamo il secondo o terzo: dobbiamo migliorare di più nel cinismo, oggi non c’è il risultato ma dobbiamo prenderci le nostre responsabilità e le nostre colpe.

In questo momento incontrare la Juventus è l’avversario migliore o peggiore?

Fortunatamente c’è una partita dopo settantadue ore, contro un avversario che conosciamo e che avrà la stessa nostra voglia per andare in finale. Sappiamo che sarà una partita importante ma dobbiamo essere bravi, abbiamo perso due partite davanti ai nostri tifosi che ci hanno fatto male e dovremo essere bravi a leccarci le ferite e lavorare in maniera razionale. Da qui a fine aprile sono nove partite tutte difficili, dovremo farle meglio perché gli ultimi risultati non ci soddisfano.