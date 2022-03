Inzaghi: «Liverpool-Inter? Nel calcio niente è impossibile! Napoli-Milan…»

Inzaghi è intervenuto ai microfoni di sportmediaset.it alla vigilia di Liverpool-Inter, sfida valevole per il ritorno degli ottavi di Champions League. Il tecnico nerazzurro non dà nulla per scontato e non si sbilancia sulla formazione titolare. Di seguito le sue dichiarazioni

NIENTE È IMPOSSIBILE – Simone Inzaghi, dopo aver presentato Liverpool-Inter in conferenza stampa (QUI le dichiarazioni), parla anche ai microfoni di sportmediaset.it: «Missione impossibile? Io penso che di impossibile non c’è niente nel calcio e nella vita. Chiaramente è una missione molto molto difficile, penalizzante dal risultato dell’andata ma non dalla prestazione. Andremo ad Anfield a fare una partita importante sapendo che incontriamo una delle due squadre più forti d’Europa. Calcoli in vista del campionato? Io per quanto riguarda le scelte me le porto a domani come ho sempre fatto. Ho 23 giocatori disponibili, a casa ho Barella e Kolarov quindi chi viene ha tutte le possibilità di giocare sapendo che è un momento dispendioso per noi però una gara del genere cercherò di affrontarla con la miglior formazione possibile».

OCCHIO AL CAMPIONATO – Inzaghi parla anche della “nuova” Inter post Salernitana e replica a Stefano Pioli: «Inter più forte dopo la Salernitana? Chiaramente era una vittoria che volevamo, siamo stati bravi a vincere una partita che inizialmente non era semplice. Domani sappiamo che cambio l’avversario, lo stadio, non giochiamo in casa davanti ai nostri tifosi quindi sarà tutto più difficile però siamo consapevoli che andremo a giocarci una partita di calcio. Pioli dice che l’Inter rimane la favorita? Io penso che ieri sera sia stata una gran bella gara con due squadre molto forti come lo sono Inter, Juventus, Roma, Atalanta e Lazio e che sono tutti nel giro di pochi punti. Mancano 11 partite alla fine, 33 punti sono tantissimi e vedremo cosa succederà però penso che siano coinvolte tutte le squadre di testa».