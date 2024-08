Inzaghi: «Lecce partita seria, ma Inter affamata! Bene Taremi»

Inzaghi dopo la prima vittoria dell’Inter in campionato, davanti al proprio pubblico, per 2-0 contro il Lecce, su DAZN ha espresso tutta la sua soddisfazione.

IL COMMENTO – Simone Inzaghi analizza la partita vinta in casa contro il Lecce a San Siro: «Abbiamo fatto i primi trentacinque minuti molto bene, poi gli ultimi dieci minuti del primo tempo abbiamo preso un paio di ripartenze e non eravamo lucidi. Nello spogliatoio abbiamo parlato con i ragazzi dicendo loro che dovevamo gestire meglio la palla. Non dimentichiamo che avevamo di fronte un avversario che ha perso male contro l’Atalanta ma fino al primo gol aveva creato bene. Il Lecce ha fatto una partita seria, ma ha trovato l’Inter concentrata e affamata. Siamo rimasti male per il pareggio al 95′ contro il Genoa, però ero abbastanza sereno perché vedo la squadra allenarsi, ma sappiamo che dovevamo tornare alla vittoria. Stasera la squadra ha fatto una grande gara di corsa e determinazione».

Le prestazioni dei singoli, parla il mister

PRIMA VOLTA – Inzaghi si complimenta con la “nuova” coppia d’attacco, in assenza di Lautaro Martinez: «La Tu-Ta? Hanno lavorato molto bene per la squadra. Thuram è stato bravo a conquistare un rigore per noi molto importante. Taremi non aveva mai giocato con Thuram, neanche in amichevole, ha fatto la prima partita ufficiale a San Siro. È stato poco appariscente, ma molto utile per la squadra. ».

SU CALHANOGLU – Il tecnico poi commenta la prestazione del centrocampista turco: «Ha fatto la partita che gli avevamo chiesto. Inizialmente era marcato, una volta che riuscivamo ad entrare con la palla andava a sostegno dei compagni. Sono contento anche di chi è entrato, perché non è mai semplice. Ho avuto ottimi segnali».