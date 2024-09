Inzaghi: «Tanto lavoro fatto bene da martedì! Campionato insidioso»

Inzaghi ha commentato la partita tra Udinese e Inter, giocatasi al Bluenergy Stadium di Udine e conclusasi con il risultato di 2-3. Le sue parole a Inter Tv.

CONTENTO – Simone Inzaghi commenta così: «Sono molto contento della prova che hanno fatto i ragazzi. Due approcci buoni, l’unico rammarico non aver fatto tanti gol in più. Abbiamo sofferto poco e negli ultimi 11′ la squadra è rimasta concentrata. Ottimo lavoro in settimana e oggi è stata brava. Ho avuto la fortuna di avere giocatori duttili: de Vrij al Mondiale da braccetto è stato uno dei migliori e volevo vedere Bisseck a sinistra. Presi due gol per errori e saranno motivi di crescita. Lautaro Martinez? Sappiamo che ha avuto un po’ di ritardo, ma è il nostro capitano, sono contento per lui e per tutti. Avevamo bisogno di questa prestazione, la squadra da martedì lavora benissimo e con gli occhi giusti come piacciono a me. Sappiamo che questo campionato sta creando insidie a tutti, dobbiamo farci trovare pronti».