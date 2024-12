Inzaghi: «Lautaro Martinez tranquillo! Spiego l’esultanza di Thuram»

Inzaghi ha appena tenuto la conferenza post partita di Inter-Parma 3-1. Le sue dichiarazioni dalla sala stampa del Meazza.

CONFERENZA STAMPA INZAGHI POST PARTITA INTER-PARMA

Non era una partita facile.

Sono molto soddisfatto di quello che hanno fatto i ragazzi, perché abbiamo messo determinazione, aggressività e concentrazione contro una squadra che in trasferta aveva perso solo a Napoli. Era una partita che abbiamo preparato molto bene e sono molto contento.

Il motivo dell’esultanza con Thuram?

A fine primo tempo gli abbiamo detto di andare lì, avevamo cambiato la posizione alla vigilia e gli abbiamo detto di ricambiarla. È stato un gol importante, il 3-0 che ha chiuso la partita, e c’è stato un abbraccio spontaneo.

Come giudica Inzaghi la prestazione di Lautaro Martinez?

È importantissimo, penso che quel recupero difensivo sia stato un grandissimo segnale. Chiaramente sono stato attaccante e so cos’è il gol, però alla fine era tranquillo e contento che la squadra avesse vinto. Stasera ha fatto bene e ha fatto tutte e due le fasi, poi per un centimetro non ha segnato. Nel secondo tempo avrebbe calciato lui il rigore, il portiere gli ha fatto due parate straordinarie: deve continuare così, il gol arriverà.

Quanto può pesare nella corsa per il titolo l’eliminazione del Napoli dalla Coppa Italia?

Se n’è sempre parlato. Chiaramente poter preparare le partite con più tempo e con più tranquillità è sicuramente un aiuto, però ognuno farà il proprio percorso. Io mi concentro sulla mia squadra, sull’Inter: sappiamo che adesso avremo un tour de force e avremo anche la Supercoppa Italiana. Dovremo recuperare la partita sia col Bologna sia con la Fiorentina e diventerà ancora più complicato per noi, però sapevamo quale sarebbe stato il nostro percorso. Domenica non è stata chiaramente una serata semplice per tutti quanti, adesso Bove sta bene e siamo più tranquilli ma sono stati momenti in campo molto difficili per noi a Firenze.

Per Inzaghi è fondamentale gestire la rosa nel suo complesso?

Di questi venticinque giocatori sono innamorato, non li cambierei con nessuno. Mi stanno dando tutto, ieri c’è stato il sorteggio del Mondiale per club e sono stato orgoglioso del percorso fatto in questi tre anni e mezzo. L’ho voluto condividere con la società, ricordiamoci che al mio arrivo l’Inter era dieci anni che non andava agli ottavi di Champions League. È un grandissimo percorso che hanno fatto i ragazzi per essere in America quest’estate.

Che segnino tre giocatori diversi è un segnale.

A me interessa la vittoria, non chi segna. Mi interessa vedere prestazioni come quella di stasera, perché abbiamo avuto una concentrazione e una lucidità molto buona. Chiaramente l’unico neo è quel gol preso perché la squadra non lo meritava per come abbiamo difeso e per come siamo stati attenti e lucidi. Quel gol non è stato meritato, guardo quello ma sono contento per quanto hanno fatto i ragazzi in campo.

Come rispondere alle parole di Conte?

Io mi concentro sulle situazioni nostre. Rimango concentrato su quello su cui riesco a incidere, che è la nostra squadra. Come siamo in un ottimo momento noi ci sono altre squadre che corrono.