Inzaghi: «Lautaro Martinez tanta voglia. Correa? Ciliegina sulla torta»

Simone Inzaghi, intervistato nel pre gara di Verona-Inter da Andrea Paventi, ha parlato di Lautaro Martinez e di come l’arrivo di Correa sia stato molto importante

IMPORTANTE − Queste le parole di Inzaghi: «La partita l’abbiamo preparata bene. Incontriamo un avversario che ha perso al debutto, troveremo una partita molto difficile. Non hanno avuto tantissimo tempo per allenarsi insieme, Lautaro Martinez ha tantissima voglia. Oggi è il suo esordio e giocherà con Edin Dzeko. Joaquin Correa e Martin Satriano in panchina con me. Correa mi piace moltissimo, è il giocatore che mancava, ci darà tanto».