Inzaghi rassicura: «Lautaro Martinez non preoccupa. Inter continuità fondamentale»

Inzaghi in conferenza stampa dopo Atalanta-Inter terminata sul punteggio di 0-2, ha risposto alle domande dei colleghi giornalisti presenti, una su tutte riguardo la condizione fisica di Lautaro Martinez.

INZAGHI IN CONFERENZA STAMPA – ATALANTA-INTER 0-2

L’Inter ha fatto quasi un girone in più rispetto il Napoli, però noto anche un recupero di condizione

I giocatori in Nazionale mi preoccupano, però penso anche a quei cinque giocatori che spero di ritrovarlo prima della ripresa. È giusto che vadano a fare grandi partite con le proprie nazionali. Dobbiamo continuare così sapendo che ne mancano ancora parecchie da qui alla fine di maggio. Speriamo di continuare a crescere.

Nelle ultime partite abbiamo visto un’Inter in versione Champions League. Questo è il punto dove voleva arrivare?

Sì, la continuità è fondamentale per noi in tutte le competizioni. In queste ultime due di Champions League ci siamo riequilibrati e dobbiamo continuare di questo passo.

Quanto sei contento del primo quarto d’ora? Non è scontato un approccio così

Chiaramente sono contento dei 100 minuti che abbiamo visto tra primo e secondo tempo. Faccio un applauso anche a chi è entrato nel secondo tempo, perché non è mai semplice.

Non so se è stata una sensazione dalla tribuna, Lautaro Martinez ha chiesto il cambio? Ha avuto un problema?

Nono, nulla. Aveva speso tanto. Era in programma la sua sostituzione, però avevo già fatto i due slot e me ne rimaneva uno. Ho aspettato qualche minuto, poi ha fatto anche un gol e dunque siamo contenti per lui.