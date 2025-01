Inzaghi: «Lautaro Martinez grande partita! Le condizioni di Bastoni»

Per Inzaghi ancora una finale di Supercoppa Italiana, la quarta su quattro da quando è allenatore dell’Inter. Dopo la vittoria per 2-0 in semifinale contro l’Atalanta, il tecnico si è espresso anche in conferenza stampa.

CONFERENZA STAMPA INZAGHI POST PARTITA INTER-ATALANTA

Come fa l’Inter a dominare così spesso l’Atalanta?

Per quanto riguarda la partita di stasera abbiamo avuto un atteggiamento ottimo. Abbiamo messo corsa, aggressività e concentrazione massima: ho fatto i complimenti, chiaramente, ai ragazzi però sappiamo di aver fatto solo un primo passo. Manca l’ultimo, la finale di lunedì che sarà ancora più importante di stasera. Vincere la Supercoppa è diventato molto più difficile del passato, l’abbiamo già visto l’anno scorso: fare la finale tre-quattro giorni dopo la semifinale non è semplice.

Si aspettava che de Vrij e Mkhitaryan potessero rendere così giocando ogni tre giorni?

Assolutamente sì. De Vrij è un giocatore straordinario, che ha come compagno di reparto un giocatore altrettanto forte come Acerbi. Sta mancando, abbiamo chiesto gli straordinari a de Vrij che avrei voluto far riposare ma c’era Bastoni un po’ affaticato e ho preferito togliere lui. Ma nessun allarme.

In tre giorni c’è da preparare la finale, per Inzaghi meglio una squadra con un allenatore nuovo o una come la Juventus che contro avversarie italiane non ha mai perso?

Fortunatamente ho fatto tante finali con i ragazzi di adesso e quelli che avevo negli anni precedenti. Fare un pronostico su chi avere in finale sicuramente no. Io ho vinto e ho perso contro allenatori nuovi, a volte ho vinto contro allenatori che erano lì da tempo. Capisco la domanda, ma chi meriterà stasera come ha fatto l’Inter stasera sarà in finale.

Come giudica la partita di Lautaro Martinez? Come sta Thuram?

Per quanto riguarda Lautaro Martinez ha fatto una grande gara, da elogiare. Poi chiaramente poteva fare gol ma ha trovato un grande Carnesecchi: sulla prima parata, dove ha battuto per terra, ha fatto una grande parata. Ha trovato un portiere straordinario ma ha fatto un grande lavoro, come Thuram nel primo tempo e Taremi nel secondo. Thuram non si sentiva libero già dagli ultimi sette-otto minuti del primo tempo, ho provato a farlo rientrare cinque minuti prima ma non si sentiva ancora libero. E ho preferito cambiarlo per non sprecare uno slot.

Secondo Inzaghi l’Inter è così forte da non avere bisogno di sorprendere come l’Atalanta stasera?

Dipende. L’anno scorso avevamo avuto un problema con Bastoni in semifinale e avevamo dovuto spostare giocatori cambiando assetto. Dobbiamo valutare i giocatori usciti stasera, ma da allenatore sono contento perché abbiamo un grande gruppo. Cerchiamo di recuperare in questi giorni, poi lunedì metterò in campo la formazione migliore.