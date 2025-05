Inzaghi: «Lautaro Martinez? Ecco com’è andata! Se ci credo? Tanto»

Inzaghi è stato intercettato a San Siro dove questa sera, alle ore 21, andrà in scena Inter-Barcellona, semifinale di ritorno di Champions League che ripartirà dal 3-3 della sfida di andata. Ecco la sua analisi pre-partita, affidata a Sky Sport

CREDERCI – Simone Inzaghi parla così prima di Inter-Barcellona: «Come siamo arrivati alla scelta di far giocare Lautaro Martinez? Ha fatto un buon allenamento ieri, le sensazioni sono state buone. Chiaramente era un indolenzimento, non era uno stiramento. Ha fatto bene la rifinitura, stamattina risveglio muscolare buono. Quindi è il nostro capitano ed è giusto che giochi. Yamal? Dovremo essere molto bravi, lavorare di squadra, fare altrettanto bene come fatto all’andata chiaramente sapendo che hanno giocatori importanti. Cercheremo di limitare il più possibile. Quanto ci credo? Tanto, abbiamo fatto una grandissima cavalcata arrivando fin qui, vorremmo regalare un sogno ai tifosi. Sappiamo che ci saranno difficoltà ma ci proveremo con tutte le nostre forze».