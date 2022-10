Inzaghi: «Lautaro Martinez e Bastoni diffidati? Mi interessa di più altro»

Inzaghi alla vigilia di Bayern Monaco-Inter, dopo aver parlato a Sky Sport (vedi articolo), parla anche con sportmediaset.it. Il tecnico interista ci tiene a far bene contro i tedeschi tenendo comunque sotto controllo qui giocatori un po’ acciaccati. Di seguito le sue dichiarazioni

TEGOLA – Simone Inzaghi parla dell’infortunio di Romelu Lukaku alla vigilia di Bayern Monaco-Inter: «Lukaku ha avuto un risentimento della cicatrice, era in un buon momento perché stava rientrando, ora dovrà pazientare ancora un attimo. Adesso rimane a riposo, poi nel fine settimana farà un ulteriore esame e vedrà se potrà tornare disponibile prima della sosta. Chiaramente domani non conta a livello di classifica ma sarò una partita da fare nel migliore dei modi perché sappiamo la forza del Bayern Monaco. Faremo una partita seria e organizzata».

SCELTE E OCCHIO DI RIGUARDO – Inzaghi svela poi che cambierà qualcosa nell’undici titolare con un occhio di riguardo per i giocatori acciaccati: «Turnover? Adesso per la formazione oggi abbiamo lavorato poco, ci dono diversi dubbi. Qualcosina sicuramente cambierò però dovrò anche valutare le condizioni di ogni singolo giocatore perché qualcuno è partito con qualche botta ricevuta e fatica da smaltire ma sarà una formazione competitiva. Lautaro Martinez e Bastoni diffidati? Più dei diffidati mi interessa che i giocatori stiano bene e abbiano recuperato. Ottobre perfetto? Abbiamo fatto un ottimo mese ma come vediamo il campionato va forte e noi dovremo fare altrettanto».