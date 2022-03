Inzaghi: «Lautaro Martinez? Bene tutti gli attaccanti. Inter, fatto il massimo»

Inzaghi è inevitabilmente dispiaciuto per l’uscita dalla Champions League, ma anche contento per come l’Inter ha vinto a Liverpool. L’allenatore ha commentato la partita a Inter TV.

IL COMMENTO DEL TECNICO – Simone Inzaghi è rammaricato per Liverpool-Inter: «Fiero dei miei ragazzi? Sì. Abbiamo fatto una grande partita, c’è del rammarico per la gara d’andata perché chiaramente non meritavamo lo 0-2. Adesso dobbiamo essere bravi a recuperare energie perché ci aspettano partite impegnative. Normale che abbiamo fatto il massimo contro una delle squadre più forti d’Europa in assoluto. Penso che ce la siamo giocata ad armi pari nel doppio confronto con questa grandissima squadra. Adesso guardiamo al domani che si chiama Torino: domenica ci sarà una partita molto importante per noi. Lautaro Martinez sbloccato? Un bellissimo gol, sono contento ma si era già sbloccato in campionato. Deve continuare così ma stanno facendo bene tutti gli attaccanti».