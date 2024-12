Inzaghi: «Lautaro Martinez? Ha l’appoggio di tutti! Si sbloccherà presto»

Simone Inzaghi analizza l’intera prestazione dell’Inter nel match vinto contro il Como. Non manca un commento sul digiuno di capitan Lautaro Martinez.

L’AVVERSARIO – Simone Inzaghi, intervenuto al termine di Inter-Como su Dazn, dichiara: «Innanzitutto vanno fatti i complimenti al Como perché è venuto a fare un’ottima partita, di personalità, a giocarsi la partita a San Siro. Abbiamo trovato una squadra organizzata, che ha degli ottimi principi di gioco e hanno corso tantissimo. Nel primo tempo, anche non aiutati dal campo, tecnicamente non siamo stati precisi. Le nostre uscite sono state un po’ problematiche, anche dovute alla pressione del Como. Però abbiamo fatto una partita da squadra matura, che sapeva, che ha rischiato quasi nulla e poi abbiamo colpito al momento giusto».

Inzaghi nel post partita di Inter-Como

COSA CAMBIARE – Simone Inzaghi prosegue dopo Inter-Como: «I complimenti di Fabregas? Mi fa piacere, sta facendo un grande lavoro. Ha cominciato da poco, ha vinto subito un campionato di Serie B e sta proponendo un ottimo calcio. Il Como è una squadra che gioca bene a calcio, che è venuta a giocare a San Siro in maniera molto propositivo. Cosa mi ha infastidito nel primo tempo sulla fascia sinistra? Nel primo tempo abbiam fatto troppo poco lì a sinistra, e solitamente siamo bravissimi in quella catena. Però vanno fatti anche i meriti al Como. Poi a fine primo tempo abbiamo parlato, abbiamo visto alcune cose, dovevamo velocizzare di più il gioco, l’abbiamo fatto da una parte all’altra. Ed abbiamo creato così molte più situazioni».

FIDUCIA – Simone Inzaghi parla del digiuno del suo capitano: «Lautaro Martinez è il nostro capitano e per un giocatore del genere il fatto che non segni per otto partite consecutive fa notizia. Ma deve continuare a lavorare come sta facendo, con fiducia, perché le occasioni ce le ha. Tornerà a fare gol. Questa partita dovrò rivederla ma ho rivisto la partita di lunedì e Lautaro Martinez e Thuram hanno fatto un grandissimo lavoro, anche giovedì Arnautovic e Taremi hanno fatto uguale».

COMPETITIVO – Simone Inzaghi conclude: «Noi chiediamo tanto ai nostri attaccanti, poi ci sta che in qualche partita possano perdere un po’ di lucidità. Ma noi dobbiamo continuare a vincere e sappiamo cosa significhi per un attaccante come lui non riuscire a segnare. Ma deve restare tranquillo, sapendo che la nostra squadra sta vincendo sempre. Ha l’appoggio di tutti quanti, dai tifosi a tutta la nostra società. Si sbloccherà molto presto. Se mi aspettavo più competitivo Napoli o Atalanta? Me le aspetto tutte perché lo avevo già detto a luglio che questo campionato sarebbe stato molto avvincente perchè tutte le squadre si erano rafforzate».