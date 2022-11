Inzaghi: «La Juventus ha due squadre. Brozovic mi ha stupito! Bastoni…»

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Inter. Il tecnico nerazzurro ha parlato delle condizioni degli infortunati (ultimo su tutti Alessandro Bastoni), e della difficoltà della partita.

Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Inter

Che partita si aspetta?

Chiaramente sappiamo cosa rappresenta, è il derby d’Italia. La Juventus è un avversario in salute e in ripresa, con uno stadio caldo, però noi andremo per fare la nostra partita con grande concentrazione.

Chi perde fuori dalla lotta scudetto?

Domani sappiamo che è molto importante. Allo stesso tempo mancano venticinque partite alla fine, fra una settimana ci sarà la sosta per i Mondiali e poi ci sarà più di un girone a disposizione. Sappiamo dell’importanza della gara, sia per noi sia per loro.

Problemi negli scontri diretti?

È vero, li abbiamo sofferti. Con la Roma avevamo dimostrato di essere in ripresa, poi Barcellona e Bayern Monaco importanti con esiti diversi. Arrivano due squadre in salute, che in campionato sono reduci da quattro vittorie e una sconfitta. Abbiamo avuto due percorsi diversi in Champions League, però rispettiamo la Juventus. Sappiamo la sua forza, ha grande qualità anche nei giovani. Abbiamo rispetto ma non paura.

Aggiornamenti su Lukaku?

Senza Lukaku, senza D’Ambrosio. Bastoni da valutare perché stanotte aveva la febbre, oggi non si è potuto allenare. Adesso vedremo se portarlo già stasera o domani, perché ha qualche linea di febbre. È normale che un allenatore vuole avere tutte le proprie frecce, però sapendo che giochiamo così tanto ci sono difficoltà a organizzare le partite. Lukaku ha avuto quel risentimento alla cicatrice, la prossima settimana rifarà un esame: mentre l’altra volta avevo detto di avere qualche speranza per l’ultima partita adesso direi di no. Dispiace per il ragazzo, aveva lavorato tantissimo per esserci in queste partite finali.

Inzaghi, come valuta la Juventus miglior difesa d’Italia?

Dovrà muoversi, avere mobilità. Alternano le due fasi, vengono a prenderti forte e scendono di squadra. Dovremo essere bravi a fare un buon possesso palla, perché quando ha riferimenti precisi si difende bene.

Vuole rispondere ad Allegri che ha riparlato di Inter miglior squadra d’Italia?

Ognuno è della propria opinione, lo diceva anche l’anno scorso. Ha una squadra 1 e una squadra 2, sta lanciando giovani che stanno giocando molto bene e sono una grande risorsa.

Le dispiace che arrivi la sosta?

Assolutamente. Speriamo di finire al meglio.

Come valuta il rendimento fra casa e trasferta?

Ci hanno negato un rigore contro la migliore squadra d’Europa. Tutte e due erano qualificate, abbiamo avuto anche l’occasione di Lautaro Martinez. In trasferta abbiamo visto i dati, che vanno tutti guardati: chiaramente la differenza di gol presi fra San Siro e fuori è evidente e per una squadra come la nostra non deve esserci.

Domani gioca Brozovic?

È un giocatore importantissimo. In questi due giorni mi ha stupito per come ha lavorato: non sono i dieci giorni di Lukaku ma quasi quaranta. Mi ha lavorato molto bene, non penso che parta dall’inizio però vedremo la partita come andrà avanti. Sono contento perché è un giocatore importante, per noi è fondamentale allo stesso modo di Lukaku è stata un’assenza di cui si è parlato poco, grazie ai compagni che hanno giocato al suo posto.

Come si combatte l’eccesso di confidenza?

Troviamo una squadra avvelenata per l’uscita dalla Champions League, con un allenatore che tira fuori il meglio. Dovremo fare una grandissima gara, tantissima concentrazione e grande personalità. Troveremo un pubblico caldo che cercherà di trascinarli.

Inzaghi, vuole rispondere a Sacchi che ha di nuovo parlato di Inter senza mentalità europea?

No. Ho risposto al collega perché mi ha chiesto del Bayern Monaco, dove ho giocato con chi non giocava da molto come Gagliardini e Darmian. Da lì mi dispiace per il risultato, siamo stati bravi ad arrivarci qualificati e mi porto tante cose positive.