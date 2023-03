Inzaghi: «Io senza ‘piano B’? Ottenuto ottimi risultati! Asllani e Gagliardini…»

Simone Inzaghi alla vigilia di Spezia-Inter come spesso accade non ha parlato in conferenza stampa, ma attraverso i canali ufficiali del club su Inter TV. Di seguito le risposte del mister in merito alle possibili insidie della partita di domani considerando anche il prossimo impegno con il Porto in Champions League.

ALTRA SFIDA IMPORTANTE – Simone Inzaghi ha parlato così alla vigilia di Spezia-Inter su Inter TV: «Abbiamo reagito bene facendo un’ottima gara contro il Lecce, dobbiamo continuare così con questa determinazione anche domani contro lo Spezia. Mi aspetto una partita difficile contro una squadra che ha un obiettivo ben preciso e che sta lottando. Viene da due pareggi consecutivi nel modo giusto, bisognerà interpretare la partita nel migliore dei modi facendo cose semplici ed essenziali. Come sta Romelu Lukaku? Sappiamo il valore del giocatore, arriva da un periodo problematico e adesso sta dando buoni segnali. Ha fatto un gol importante con il Porto, però vogliamo che continui ad alzare la sua condizione. Io senza un piano B oltre il 3-5-2? A inizio della mia carriera giocavo con un altro modulo. Poi alla Lazio e all’Inter c’erano le caratteristiche giuste per i giocatori, abbiamo ottenuti ottimi risultati. Poi durante la gara si può sempre cambiare mettendo un attaccante in più, di volta in volta prenderò le condizioni giuste.».

SITUAZIONE GENERALE – Inzaghi parla nello specifico della situazione generale per quanto riguarda giocatori infortunati o chi è stato utilizzato meno a questo punto della stagione: «Dimarco sta bene, è convocato. Correa ha fatto un lavoro parziale in gruppo però non verrà a La Spezia con noi. Skriniar purtroppo è ancora fermo, però speriamo che al rientro sabato possa già unirsi con noi. Differenze tra Skriniar e Darmian? Sono giocatori importantissimi, ognuno ha le proprie qualità. Ho la fortuna di avere anche D’Ambrosio che sta lavorando molto bene. Stiamo sopperendo all’assenza di Skriniar nel migliore dei modi. Asllani e Gagliardini? Abbiamo tantissime gare da qui alla fine. Sono due grandi giocatori che lavorano molto bene nel quotidiano. Normale che le rotazioni con il rientro di Brozovic si sono allungate, ma saranno fondamentali da qui alla fine. Brozovic sta lavorando molto bene, sono soddisfatto. Di giorno in giorno la sua condizione migliorerà sempre e tornerà ad essere il giocatore di prima».