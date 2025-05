Inzaghi: «Inter, vittoria con merito! Il gruppo dà il massimo»

Inzaghi dopo Torino-Inter terminata sul punteggio di 0-2, in un’intervista su Inter TV ha espresso tutta la sua soddisfazione.

IL COMMENTO – Simone Inzaghi ha parlato così dopo la partita vinta in casa del Torino: «I ragazzi sono stati bravissimi, c’era un po’ di timore contro una squadra reduce da nove risultati utili consecutivi in casa. Abbiamo giocato bene, meritando la vittoria. Dovevamo giocare a calcio come abbiamo fatto, sapendo che dovevamo essere bravi e lo siamo stati. Il campo s’è allagato, ma appena si è asciugato abbiamo ricominciato a giocare con ottima resa. Assieme allo staff diamo un’organizzazione, ma il cuore pulsante è rappresentato dai giocatori. Il gruppo cerca sempre di dare il massimo».