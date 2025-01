Inzaghi: «Inter, vittoria in campo non semplice. Un solo neo!»

Inzaghi soddisfatto dopo Venezia-Inter, dal punto di vista del risultato e di conseguenza della reazione dopo la Supercoppa Italiana. Il tecnico nerazzurro in un’intervista a Radio Rai ha sottolineato le tante assenze e anche un po’ di stanchezza.

GRANDE REAZIONE – Simone Inzaghi ha commentato così Venezia-Inter terminata sul punteggio di 0-1: «Abbiamo giocato in un campo non semplice, rientrati con delle assenze e un po’ di stanchezza. Però la squadra è stata bene in campo. Secondo me ha giocato un ottimo calcio. L’unico neo è stato quello di non aver fatto il secondo gol che avrebbe chiuso la partita».