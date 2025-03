Inzaghi: «Inter ha vinto primo tempo, ora il secondo. Bastoni? Ciò che vogliamo vedere»

Simone Inzaghi si è così espresso al termine di Feyenoord-Inter, sfida vinta dalla squadra con il punteggio di 2-0 grazie ai gol di Marcus Thuram e Lautaro Martinez.

IL COMMENTO – Simone Inzaghi si è pronunciato a Prime Video nel post-partita di Feyenoord-Inter, match vinto dai nerazzurri per 2-0. Di seguito le sue parole: «I ragazzi sono stati bravi, non era semplice farlo in questo stadio. Sapevamo che ci sarebbe stato il rischio di soffrire, però siamo stati in grado di evitarlo. Ora ci saranno delle insidie, nella gara di ritorno, però per la prestazione di stasera voglio fare i complimenti ai miei calciatori».

Inzaghi su vari temi relativi a Feyenoord-Inter

L’ELOGIO – Inzaghi ha poi proseguito: «Asllani e Zielinski? Non ho mai avuto dubbi su di loro. Avevano giocato Calha e Mkhitaryan contro il Napoli, ho deciso di cambiarli proprio in vista dei prossimi impegni. Siamo contenti di fare tutte queste partite, vogliamo continuare così. Sapevamo che Paixao non avrebbe giocato in fascia, noi inizialmente non abbiamo mantenuto al meglio le distanze o palleggiato come sapevamo. Poi i ragazzi si sono disposti bene in campo, anche grazie ai due gol che ci hanno facilitato il compito. Abbiamo vinto il primo tempo, il secondo arriverà martedì prossimo».

L’ATTENZIONE – Infine Inzaghi ha sottolineato la prestazione di due nerazzurri schierati in posizioni diverse dal solito: «C’è grande disponibilità da parte dei miei calciatori. Oggi Bastoni si è messo a disposizione, alternandosi con Acerbi nella catena di sinistra, questo è quello che vogliamo dai nostri giocatori. Non posso che essere contento di vedere questo».