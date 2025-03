Inzaghi: «Inter, vinto primo round. Studiato Milan-Feyenoord? Svelo!»

Feyenoord-Inter, la prima delle due sfide degli ottavi di finale di Champions League, termina 2-0 in favore dei nerazzurri. Ecco l’analisi della gara da parte di Simone Inzaghi.

PRESTAZIONE – Ottima vittoria a Rotterdam per l’Inter, che attenderà il Feyenoord a San Siro la prossima settimana per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Dopo il primo atto Simone Inzaghi dichiara: «Sapevamo che dovevamo fare una grande partita, siamo stati bravi. Sapevamo che trovavamo di fronte una squadra di gamba con attaccanti molto veloci che sarebbero partiti forti. Siamo stati bravi a capire qual era il momento di difenderci e poi il gol del 2-0 nel secondo tempo è stato più semplice perché anche tecnicamente siamo cresciuti. Le loro pressioni non erano come all’inizio. Abbiamo vinto il primo round, manca il secondo di martedì a San Siro e prima avremo un’altra gara quindi dobbiamo andare avanti sapendo qual è il nostro percorso in tutte le competizioni. È giusto che si venga giudicati ogni due giorni e mezzo, fa parte del mestiere».

Inzaghi nel post di Feyenoord-Inter

RITORNO – Simone Inzaghi prosegue: «70-30 di percentuale dopo questa sfida? No, io nelle percentuali non sono bravo. Chiaramente siamo venuti qua, abbiamo due gol di vantaggio, ma sappiamo di dover essere bravi al ritorno perché il Feyenoord è una squadra insidiosa. Hanno fatto tre gol a Manchester e hanno sempre detto la loro in Champions League quindi dobbiamo prestare molta attenzione come abbiamo fatto stasera».

ATTACCANTI – Simone Inzaghi continua: «Sappiamo l’importanza che hanno gli attaccanti in tutte le squadre e nel nostro sistema. In questo momento Thuram sta convivendo con un problema che lo limita però stasera ha fatto un’ottima gara. Poi, oltre a Lautaro Martinez e Thuram, non dimentichiamoci che abbiamo Arnautovic e Taremi. Anche loro stanno convivendo con dei piccoli problemini però stanno crescendo. In campionato avremo anche Correa. Quando stanno bene loro sta bene tutta l’Inter, lo sanno e lo fanno».

PRECEDENTI – Simone Inzaghi termina: «Studiato Feyenoord-Milan? Sì è stata una partita importante anche se qui a Rotterdam avevano giocato con un altro sistema. Perché Paixao aveva giocato esterno e aveva creato grandi problemi. Qui ha giocato da sotto punta con 4 attaccanti quindi abbiamo dovuto cambiare qualcosina stamattina, chiaramente in video perché non potevamo lavorare. Grande disponibilità da parte dei ragazzi. Le due partite col Milan ci sono servite perché qui Paixao aveva giocato esterno mentre a San Siro aveva occupato una posizione simile a stasera».