Inzaghi: «Inter vincente nonostante difficoltà. Arnautovic? Botta con il Cagliari»

Simone Inzaghi si è pronunciato al termine di Inter-Bayern Monaco, sfida conclusasi con il punteggio di 2-2. Di seguito le sue parole.

IL COMMENTO – Simone Inzaghi ha così parlato a Prime Video nel post-partita di Inter-Bayern Monaco: «Serata bellissima, nel nostro Stadio e davanti ai nostri tifosi, contro una squadra fortissima. I ragazzi sono stati splendidi, la vittoria è da condividere con tutti. Andiamo avanti, la stagione è ancora lunga ma ci sta già dando grandi soddisfazioni. Farlo contro squadre così ti dà ancora più soddisfazione… la loro è una formazione straordinaria. Noi siamo stati bravi a rispondere colpo su colpo sia all’Allianz Arena sia a San Siro. Il merito è dei ragazzi, che lavorano e migliorano insieme. Noi sappiamo di avere un’ottima squadra, costruita con delle difficoltà. La società è stata chiara con me, dovevamo risolvere qualcosa dal punto di vista economico. Noi abbiamo comunque vinto, ottenendo dei risultati che ci ripagano del lavoro fatto».

Inzaghi sulle condizioni di Arnautovic e sui meriti dell’Inter

LA SITUAZIONE – Inzaghi ha poi proseguito: «Arnautovic? Aveva preso un colpo con il Cagliari, non stava benissimo. Mi aveva dato la sua disponibilità, ma io ho optato per un altro cambio. Noi, in generale, dobbiamo andare avanti in questo modo. Bisogna fare i complimenti a questi ragazzi per quello che hanno messo in campo».