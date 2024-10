Inzaghi: «Inter, uno come Lautaro Martinez è sempre la soluzione. Mai problema!»

Simone Inzaghi si è pronunciato nel post-partita di Empoli-Inter, match valido per la decima giornata di Serie A. Questo il suo commento.

LE DICHIARAZIONI – Simone Inzaghi ha espresso a DAZN il suo punto di vista su Empoli-Inter, sfida terminata 0-3: «I ragazzi sono stati bravissimi, non era semplice perché l’Empoli è una grande squadra. Sapevamo che ci sarebbero stati dei problemi, infatti ci sono stati nel primo tempo a causa della nostra incapacità di muovere velocemente la palla. Dopo l’espulsione, abbiamo puntato sul giro palla per sfiancarli e trovare gli spazi giusti per segnare… così effettivamente è stato».

Inzaghi su Lautaro Martinez e non solo

LA CONSIDERAZIONE – Così Inzaghi sul capitano nerazzurro: «Siamo soddisfatti di Lautaro Martinez. Sappiamo quanto sia importante per noi. Lui è sempre una soluzione per l’Inter, mai un problema. Ho deciso di non lasciarlo uscire perché volevo che si togliesse la soddisfazione del gol. Sono contento per lui e per tutti i suoi compagni. Noi dobbiamo continuare a lavorare, sapendo che le soddisfazioni della squadra sono più importanti di quelle dei singoli».

SULL’ESORDIO – Così Inzaghi sul nuovo acquisto estivo Tomas Palacios: «Lui è un giocatore giovane che è arrivato due mesi fa, si sta impegnando tantissimo. Lavora tantissimo, ha un grande futuro. Ora deve lavorare e imparare dai suoi compagni più esperti davanti. Ma ci darà soddisfazioni».

LA SITUAZIONE – Così Inzaghi sulla situazione dell’Inter dopo 10 giornate: «I due giorni e mezzo dopo la Juventus erano un misto dentro di me. Vedere una partita come quella mi dava un senso strano, di qualcosa che non mi tornava. La squadra ha giocato molto bene, ma qualcosa è evidentemente mancato. Ora stiamo cercando di recuperare, giochiamo tanto e abbiamo delle defezioni per noi molto importanti. Ciò impone anche di far giocare tanto alcuni calciatori… penso a Barella, Darmian e Frattesi».