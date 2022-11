Inzaghi: «Inter, un grave errore stasera. Dobbiamo fare di più»

Inzaghi portato a spiegare cos’è successo per l’ennesimo crollo in trasferta. Dopo il 2-0 subito dalla Juventus, a Inter TV, l’allenatore se l’è presa per certi errori ripetuti.

MOLTO MALE – Simone Inzaghi parla dopo Juventus-Inter: «È una sconfitta che fa male perché viene in un match importante e sentito, contro una nostra competitor. Chiaramente il nostro grave errore è aver finito il primo tempo sullo 0-0, per quanto creato il risultato doveva essere diverso. Poi abbiamo preso la traversa con Hakan Calhanoglu e da quel calcio d’angolo abbiamo preso il gol. Abbiamo avuto l’occasione di Lautaro Martinez e quel gol che ha chiuso la partita, che ci rallenta il nostro percorso. Il Bologna? La sconfitta fa male dal punto di vista mentale ma mancano venticinque partite, due prima della sosta. Dobbiamo pensare partita dopo partita e analizzare quello che stasera dovevamo fare meglio. Le partite sono così, chiaramente giocando meno bene dello scorso anno dove abbiamo vinto stasera perdiamo. Le partite sono decise dai dettagli, dobbiamo migliorare. Possiamo fare di più? Assolutamente sì. Abbiamo perso punti, le prime davanti vanno fortissimo. Il problema è essere andati al riposo sullo 0-0: sarebbe cambiata la partita, la Juventus si sarebbe aperta di più. Per quello creato abbiamo fatto un’ottima gara ma veniamo via con una sconfitta. Questo è il calcio».