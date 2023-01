Inzaghi: «Inter, un anno e mezzo di trofei ma riceviamo critiche! Capisco»

Conferenza per Inzaghi al termine di Cremonese-Inter, la vittoria per 1-2 in rimonta nella prima uscita del girone di ritorno di Serie A. L’allenatore ha appena concluso la sua analisi in sala stampa allo Zini.

CONFERENZA INZAGHI – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi nel post partita di Cremonese-Inter.

Come giudica la vittoria?

I ragazzi sono stati bravissimi a interpretarla nel migliore dei modi. Nonostante quel gol siamo rimasti in partita, abbiamo vinto e migliora la nostra classifica, permettendoci di affrontare le prossime partite difficilissime nel migliore dei modi.

Come sta Lukaku?

Sta alzando il suo ritmo. Di volta in volta deciderò se farlo entrare o giocare dall’inizio. Con così tante partite ho bisogno di tutti.

Quanto stanno pesando ancora i Mondiali?

Tantissimo. Però abbiamo il dovere di andare avanti, chiaramente io stasera da allenatore probabilmente avrei usato un cambio per dare un aiuto alla squadra. Avevo Mkhitaryan e Gagliardini che avevano corso tantissimo e fatto una gran gara, ma vista l’assenza di Barella e l’infortunio di Brozovic non avevo alternative. Avevo due ragazzi della Primavera, sull’1-2 non era il caso di cambiare e ho fatto solo quattro cambi.

Inzaghi, cosa pensa quando sente parlare di Inter in crisi?

Io devo essere sincero: ascolto poco. Parlo tanto coi miei giocatori, con la mia società, e cerco di lasciare all’esterno tutto quello che succede. È normale che una squadra come l’Inter se ne parla tanto, è un anno e mezzo che va avanti così con trofei. Ma è normale così, riceviamo le critiche e devo essere bravo a capire quali sono lucide e quali sono indirizzate. Fortunatamente sono da tanto nel calcio e capisco cosa c’è attorno, l’importante è avere la fiducia dei ragazzi e dei tifosi che non hanno mai mancato il loro successo. Non averli ripagati lunedì, dopo la festa per Riyad, era un tasto toccato coi ragazzi.