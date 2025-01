Inzaghi: «Inter, tutto in mano nostra! Percorso soddisfacente»

Inzaghi in conferenza stampa dopo Sparta Praga-Inter 0-1 alla settima giornata di UEFA Champions League, ha parlato della partita rispondendo alle domande dei colleghi giornalisti presenti in sala.

INZAGHI IN CONFERENZA STAMPA – SPARTA PRAGA-INTER 0-1

Un passo avanti, peccato non aver arrotondato il risultato

C’è grande soddisfazione, è tutto in mano nostra adesso. Abbiamo fatto un’ottima partita organizzata contro una squadra fisica e dovevamo prestare grande attenzione a tutto, la squadra è rimasta molto concentrata e per questo ho fatto i complimenti. C’è stato annullato un gol per un tacchetto di Dimarco in fuorigioco, però 16 punti non è una cosa scontata. Bravi, adesso ci manca l’ultimo passo. Complimenti per il percorso che abbiamo fatto, sapendo che ci manca un punto per la matematica.

Solo il Liverpool sommando i punti tra Champions League e campionato ha una media punti superiore all’Inter, come fai a tenere la squadra fresca mentalmente?

È difficilissimo, lo sappiamo che come ci siamo noi, ci sono anche le altre 108 squadre che partecipano alle coppe europee. Quarantotto ore fa eravamo in campo con l’Empoli, ieri eravamo in viaggio e stasera non so a che ora riusciremo ad arrivare a Milano. Tra meno di due giorni saremo in viaggio per Lecce. Noi ci adeguiamo, devo attingere forze da tutti quanti perché sarà un percorso lungo e faticoso.

Inzaghi, cosa ne pensa di Zielinski?

Zielinski sta crescendo, arriva da una squadra nuova. Siamo molto contenti di lui, veniva da tre partite giocate in una settimana. Stasera inizialmente ho preferito farlo partire in panchina, poi è entrato molto bene. Ha grandissima esperienza, è un ottimo acquisto e si è inserito molto bene nel nostro gruppo.

Mister Inzaghi, che cosa apprezza di più di questo percorso? Lautaro Martinez e Thuram possono essere considerati la miglior coppia d’Europa?

Sono chiaramente tra le migliori coppie. Io sono molto contento di allenarli perché sono sempre a disposizione. Prima del gol per loro viene la squadra e ne sono molto contento perché fanno un grandissimo lavoro, lo stesso anche Taremi, Arnautovic e Correa. Loro sono quelli che giocano di più e sono molto soddisfatto. Di questo percorso sono soddisfatto di tutto, abbiamo subito un solo gol in Champions League da un calcio d’angolo che non doveva esserci, perdendo alla fine. Ottime prestazioni anche contro Manchester City, Lipsia, Leverkusen e Arsenal.