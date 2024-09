Inzaghi: «L’Inter troverà una squadra con un’ottima classifica. Occorre questo»

Simone Inzaghi si è pronunciato nel pre-partita dell’incontro tra Udinese e Inter. Il tecnico ha posto l’accento sul lavoro fatto per recuperare dalla sfida col Milan.

IL PENSIERO – Simone Inzaghi ha parlato a DAZN nel pre-partita della sfida tra Udinese e Inter. Queste le parole da lui espresse prima dell’incontro: «Abbiamo passato quattro-cinque giorni a lavorare bene, analizzare dove chiaramente bisognava fare meglio. Ci sono dei stati dei momenti in cui dovevamo comportarci meglio, in cui dovevamo essere più squadra. Dobbiamo cercare di recuperare dagli errori che abbiamo commesso».

Inzaghi sulle mosse da fare in Udinese-Inter

IL FUTURO – Inzaghi sugli errori commessi contro il Milan e sul match contro l’Udinese: «Abbiamo preso un gol con la squadra piazzata e un altro su calcio di punizione. Abbiamo però concesso troppo… sapevamo che il Milan era una squadra di strappo, per cui abbiamo cercato di capire dove fare meglio. Ora troveremo una squadra con un’ottima classifica. Dovremo cercare di farci trovare pronti. Parlerei di una squadra che è matura, non contenta dell’ultima partita. Cercheremo di fare il meglio contro una squadra in salute, come in ogni gara superando le insidie».

FRATTESI – Inzaghi ha concluso esprimendosi su Davide Frattesi: «Davide lavora bene, ci ha dato tante soddisfazioni. Ora tocca a lui dall’inizio, come accaduto a Monza. Non deve avere nessuna pressione, ma continuare a lavorare come ha fatto da quando è all’Inter».