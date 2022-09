Inzaghi: «Inter-Torino, giocherà Handanovic! Ecco come sta Barella»

Inzaghi in conferenza ha risposto alle domande dei giornalisti presenti al Meazza dopo Inter-Bayern Monaco 0-2 di Champions League. Queste le sue parole dalla sala stampa dello stadio.

CONFERENZA INZAGHI – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi nel post partita di Inter-Bayern Monaco.

Perché Barella in panchina?

È stata una scelta. Sta convivendo con un problemino da inizio anno ma è un generoso. Stasera avevo deciso di risparmiarlo, sullo 0-1 lo stavo inserendo perché avevo visto che la squadra aveva creato occasioni. Poi, subito il gol, ho deciso di farlo riposare ma sabato ci sarà.

Come si reagisce dal Torino in poi?

Bisogna ripartire. A parer mio abbiamo fatto il primo quarto d’ora-venti minuti contratti dopo la partita di sabato. Poi l’unica disattenzione che abbiamo fatto al primo tempo abbiamo subito un gol per errori nostri. Sané ha fatto un grandissimo gol, la squadra dopo lo 0-1 ha fatto meglio e nel secondo tempo, per quello creato, si poteva pareggiare la partita. Abbiamo sbagliato vicino all’area troppe rifiniture, loro no. Parate di Neuer e Onana uguali, però loro vincono 0-2. Era il nostro esordio in Champions League, potevamo fare meglio ma abbiamo incontrato una squadra che per intensità è la più forte d’Europa.

Scelte pesanti per dare un segnale?

Nessun segnale. Sono l’allenatore, giornalmente devo fare tantissime scelte. Fra quarantotto ore e poco più saremo in campo col Torino, quindi nessun segnale. Stasera ho deciso di far riposare de Vrij, Handanovic e Barella che erano fra quelli che avevano giocato di più, sabato penso che rientreranno.

La scelta di Onana vale solo per questa partita o è definitiva?

Dipenderà dalle partite e dalle scelte. Sabato col Torino giocherà Handanovic.

Inzaghi, potevate fare di più?

Avevamo la sensazione di poter far male, come contro Real Madrid e Liverpool. Nonostante abbiamo sviluppato in queste gare siamo stati troppo precipitosi. Secondo me è stata simile alle due dell’anno scorso.