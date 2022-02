Inzaghi: «L’Inter ha tirato 20 volte, c’è amaro in bocca. Non ci gira bene»

Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post Genoa-Inter, match finito a reti inviolate. Il tecnico nerazzurro ha analizzato il risultato di Marassi

LA GARA − Inzaghi ha amarezza per i mancati tre punti: «Normale che il risultato ci lascia l’amaro in bocca. Potevamo approcciarla meglio, sapevamo di trovare una squadra in salute. Nei primi 20′ ci ha creato qualche difficoltà, poi meritavamo di più. Abbiamo tirato 20 volte in porta ma non riusciamo a segnare. Dobbiamo ritornare alla vittoria. Attacco? Penso che sullo sviluppo del gioco, il campo e l’avversario non erano semplici. Siamo entrati in area però 37 volte, abbiamo creato tanto, preso una traversa. Al momento, non ci gira bene rispetto a prima ma dobbiamo riprenderci. Strano che le squadre di testa non vincano ma ci può stare. Col Sassuolo, corso tano ma abbiamo perso».

NUMERI − Secondo Inzaghi è mancata anche un po’ di fortuna: «Penso che alla fine abbiamo provato a giocare meno perché il campo non era nelle migliori condizioni. Abbiamo provato a giocare di ripartenza pure. Oggi abbiamo fatto 14 angoli a zero, nelle altre gare facevamo sempre gol. Stiamo analizzando questo momento un po’ cosi, lo faremo con calma e ritorneremo sicuramente alla vittoria».

PERCORSO − I complimenti alla squadra di Inzaghi: «Penso che serva un risultato importante. Stiamo cercando di migliorare giorno dopo giorno. Questa partita l’abbiamo preparata in 4 giorni, ci manca quel guizzo di sempre. Sappiamo che le partite sono frutto di episodi ma l’episodio non è dalla nostra parte al momento. Dispiace per i tifosi ma devono essere orgogliosi per questa squadra e per ciò che sta facendo da inizio anno. Abbiamo messo un trofeo in bacheca, raggiunto gli ottavi di Champions League e le semifinali di Coppa Italia».

DERBY − Inzaghi ha aggiornato su Lautaro Martinez e Skriniar: «Penso di vedere Lautaro Martinez titolare nel derby. Anche Skriniar aveva bisogno di riposo. Un uomo vale l’altro, analizzando le situazioni con calma sicuramente ritroveremo la vittoria».